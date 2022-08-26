Дипломаты понаблюдали за процессом разминирования в Физули

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, понаблюдали за процессом разминирования в Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, они ознакомились с работами по разминированию на территории села Довлетъярлы Физулинского района, а также по обезвреживанию обнаруженных мин.

Специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал дипломатов о работах по реконструкции и восстановлению.

Он сказал, что за 30 лет оккупации были полностью разрушены города, села, однако Азербайджан восстановит свои земли.

"За время оккупации были полностью разрушены 8 городов, уничтожены села. Мы восстановим жизнь на своих землях, очистим их от мин и построим лучшие города, села, чтобы наши граждане вернулись и жили здесь в своих домах. Сотрудники Национального агентства по разминированию работают день и ночь, чтобы очистить эти районы от мин. Сегодня вы станете свидетелями этого процесса", - сказал Гусейнов.

Затем сотрудник Агентства проинформировал дипломатов о процессе разминирования.