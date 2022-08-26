Назначен комендант Лачинского района

Назначен новый комендант Лачинского района.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана, министром внутренних дел была создана временная комендатура Лачинского района, а начальник районного отдела полиции назначен временным комендантом.