https://news.day.az/politics/1490284.html Назначен комендант Лачинского района
Назначен комендант Лачинского района
Назначен новый комендант Лачинского района.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана, министром внутренних дел была создана временная комендатура Лачинского района, а начальник районного отдела полиции назначен временным комендантом.
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