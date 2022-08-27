Началась поездка аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных в Шушу

Началась поездка в Шушу дипломатов и военных, аккредитованных на условиях резидента в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с делегацией на борту приземлился совершил посадку в международном аэропорту Физули - воздушных воротах Карабаха.

Здесь, после близкого знакомства с аэропортом, они отправятся в Шушу по "Дороге Победы".

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные представители примут участие в конференции, посвященной работам и планам, проводимым в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период и возможности общего международного сотрудничества. Напомним, что в первый день поездки дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на условиях нерезидента, посетили территории, освобожденные от оккупации.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.