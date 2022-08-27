В будущем Лачин может стать примером для ускорения будущего развития региона Южного Кавказа

Источник: Агентство международной информации Trend

Восстановление Азербайджаном контроля над городом Лачин - важный шаг на пути к долгосрочному миру в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман.

Она отметила, что это должно было произойти вскоре после подписания трехстороннего заявления, но лучше поздно, чем никогда.

"Это не просто еще один шаг в направлении мира и полной региональной интеграции, город имеет жизненно важное стратегическое значение", - сказала американский аналитик.

Цукерман отметила, что когда почти 30 лет назад Лачин был оккупирован армянскими войсками, его коренное азербайджанское население было изгнано.

"Культурные и социальные объекты города были разрушены, но теперь некогда внутренне перемещенные лица и их потомки могут думать о возвращении домой, заселении в город и возвращении этого региона к разнообразным, динамичным торговым связям, которыми он когда-то обладал", - сказала она.

Американский аналитик подчеркнула, что Азербайджан может служить примером страны, успешно реконструирующей освобожденные территории, активно строя образовательные, социальные и другие объекты, которые будут привлекать жителей и туристов.

"Когда армяне покидали город, они разрушили жилые дома, и необходимость реконструкции города создаст возможности ведения бизнеса здесь, что будет разительным контрастом по сравнению с тем, в каком состоянии оставили его армяне. В будущем Лачин может стать примером для реконструкции других городов и сел Карабаха для ускорения будущего развития региона Южного Кавказа", - сказала она.