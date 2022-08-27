https://news.day.az/politics/1490437.html Что ожидать от встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Что ожидать от встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В конце этого месяца состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.
Он выразил надежду азербайджанской стороны на то, что на этой встрече будет согласована организация рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
В то же время в конце месяца в Москве встретятся заместители премьер-министров Армении и Азербайджана для обсуждения транспортно-коммуникационных вопросов и делимитации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре