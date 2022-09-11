Неоправданные страхи Армении в рамках нормализации отношений

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты "Azernews",

политический обозреватель

За последние два месяца некоторые новости с турецко-армянского фронта нормализации отношений по своему характеру раскрывали множество глубоко укоренившихся, но в конечном счете устаревших внутренних тревог Армении. Упорно отказывающийся от изгнания полтергейст вновь засорил сознание значительной части армянского населения, в чем можно убедиться из дайджеста местных СМИ страны, проповедуя старый вымысел о том, что любое сближение приведет к поглощению этой маленькой страны огромной Турцией.

Отчетливо заметно беспокойство, которое уже давно стало неотъемлемой частью риторики армянской оппозиции. Особенно это касается экс-президента Роберта Кочаряна, который утверждает, что Ереван рискует стать провинцией Турции. Теперь, когда в начале июля стороны договорились разрешить гражданам третьих стран пересекать сухопутную границу и начать авиагрузоперевозки между странами, а также предусматриваются более глубокие меры по нормализации, были высказаны некоторые аргументы реалистического экономического характера для противодействия процессу.

Большинство опасений армянской стороны сводится к страху оказаться не в состоянии конкурировать с турецким рынком, когда сухопутная граница будет открыта и торговля пойдет полным ходом. Сельское хозяйство находится на переднем крае. Есть опасения, что наплыв гораздо более конкурентоспособной, качественной и дешевой турецкой продукцией может "убить армянские фермы".

С другой стороны, предполагаемое турецкое присутствие подстегнуло опасения по поводу роста цен на недвижимость, проложив путь, как предположили некоторые местные жители приграничного села Маргара в интервью Eurasianet.org, к "тюркизации некоторых территорий Армении". Обоснование простое: "турки будут массово переезжать и предлагать более выгодные предложения, и за короткий промежуток времени демографическая ситуация изменится".

С практической точки зрения вышеупомянутые возможности не могут быть исключены, если рассматривать их как отдельные случаи, однако, тем не менее, что имеет большое значение, так это оценка полной степени нормализации и ее реалистичных последствий, а не необоснованные страхи быть поглощенными, усугубляемые отсутствием напористости и веры в себя.

Следует также отметить, что нынешний процесс в основном направлен на то, чтобы свести отношения между двумя странами к минимуму дипломатии, чтобы иметь возможность развиваться дальше. В настоящее время основное внимание уделяется созданию необходимой инфраструктуры для упрощения пересечения границы в будущем. Кроме того, в ходе двусторонних переговоров еще предстоит согласовать, например, какие таможенные пошлины будут взиматься с импорта и насколько либеральными будут правила в отношении покупки недвижимости.

Перед лицом постоянно разрекламированного сценария "турецкого захвата" правительство Армении обязано привести убедительные доводы в пользу нормализации, сосредоточив внимание на ее полном объеме, а не на отрывочных наблюдениях. В январе этого года премьер-министр Никол Пашинян признал, что в некоторых секторах экономики армянские товары могут потерять свою конкурентоспособность, но открытие границы откроет новые возможности. Однако Еревану предстоит еще многое сделать, чтобы убедить население в критической необходимости нормализации.

Тем временем на дипломатическом фронте произошли некоторые ощутимые, но ограниченные подвижки. Июль был положительным месяцем в этом ключе. Помимо определенных договоренностей, 11 июля состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении, в ходе которого два лидера поздравили друг друга с соответствующими религиозными праздниками и подчеркнули обоюдное желание следовать нынешнему курсу.

Также кажется, что специальные посланники, назначенные для наблюдения за процессом, Сердар Кылыч и Рубен Рубинян, назначенные Анкарой и Ереваном соответственно, установили сердечные и эффективные отношения. При этом один турецкий дипломатический источник откровенно предположил, как сообщает информационное агентство Middle East Eye, что Кылыч и Рубинян провели сотни телефонных разговоров в самой дружеской манере.

Обе стороны, похоже, согласны с тем, что сейчас не время порождать чрезвычайно высокие и в настоящее время неосуществимые ожидания, а следует инициировать некоторые меры по укреплению доверия, согласование технических деталей и обеспечение скорейшего возобновления дипломатических отношений. В ходе переговоров до сих пор отсутствовало какое-либо упоминание о якобы имевших место событиях 1915 года, что является положительным моментом. При этом в Анкаре понимают, что однозначного признания территориальной целостности друг друга не будет, поскольку Армения уже выразила готовность официально отказаться от каких-либо претензий на суверенную турецкую территорию.

Баку не является официальной стороной в обсуждениях, но Анкара неоднократно заявляла, что Азербайджан является ее красной линией.

В плане укрепления доверия и трансформации переговоров на более глубокий уровень турецкая сторона активно продвигает идею проведения очередного раунда переговоров либо в Анкаре, либо в Ереване на двусторонней основе, без привлечения третьих сторон. Окончательная точка зрения армянской стороны до сих пор не прояснена однозначно.

В целом, мы можем заметить, что это небольшие, но важные шаги. Нормализация имеет более чем скудный шанс стать историей успеха. Избыток мужества и храбрости, чтобы принимать жесткие, возможно, сразу непопулярные - с точки зрения Армении - решения, необходимы для того, чтобы весь процесс не превратился в мертворожденную безвкусную шараду вздора или башню неудач. Расширенное сближение с далеко идущими последствиями последует только впредь.

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