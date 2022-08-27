Подготовка генплана села Дашалты на завершающей стадии

Подготовка генерального плана по реконструкции и восстановлению села Дашалты находится на завершающей стадии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов во время выступления на конференции в Шуше.

Он отметил, что после завершения подготовки плана в селе начнутся работы по реконструкции.

Керимов подчеркнул, что у села Дашалты большой туристический потенциал.