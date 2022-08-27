https://news.day.az/politics/1490449.html Подготовка генплана села Дашалты на завершающей стадии - Айдын Керимов - ФОТО
Подготовка генплана села Дашалты на завершающей стадии - Айдын Керимов - ФОТО
Подготовка генерального плана по реконструкции и восстановлению села Дашалты находится на завершающей стадии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов во время выступления на конференции в Шуше.
Он отметил, что после завершения подготовки плана в селе начнутся работы по реконструкции.
Керимов подчеркнул, что у села Дашалты большой туристический потенциал.
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