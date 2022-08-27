Послы Франции и США открыто проигнорировали приглашение Азербайджана

Послы Франции и США в Азербайджане не принимают участия в сегодняшнем визите в Шушу. Они открыто проигнорировали приглашение правительства Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется