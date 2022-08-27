https://news.day.az/politics/1490476.html Послы Франции и США открыто проигнорировали приглашение Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Послы Франции и США открыто проигнорировали приглашение Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Послы Франции и США в Азербайджане не принимают участия в сегодняшнем визите в Шушу. Они открыто проигнорировали приглашение правительства Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.
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