https://news.day.az/politics/1490510.html Благодаря решимости и воле азербайджанского государства Лачин возвращен Азербайджану - Джахит Багчи
Благодаря решимости и воле азербайджанского государства Лачин возвращен Азербайджану - Джахит Багчи
Благодаря решимости и воле азербайджанского государства Лачин возвращен Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Шуше сказал в субботу посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он особо отметил прибытие из Анкары непосредственно в Физулинский аэропорт, добавив, что это был очень волнующий момент, и выразил надежду на продолжение таких визитов в будущем.
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