Благодаря решимости и воле азербайджанского государства Лачин возвращен Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Шуше сказал в субботу посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Он особо отметил прибытие из Анкары непосредственно в Физулинский аэропорт, добавив, что это был очень волнующий момент, и выразил надежду на продолжение таких визитов в будущем.