Иран продолжает расширять транспортные связи с Азербайджаном.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в субботу в рамках поездки в город Шуша посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Day.Az.

"В качестве примера можно привести недавно проложенные железные дороги. Иран не против создания Зангезурского коридора, и у нас есть основной коридор с братским Азербайджаном. Он на протяжении 30 лет обеспечивает связь с Нахчываном. Эта связь осуществлялась посредством иранских земель, и естественно, что должны быть и альтернативные коридоры. Что касается нового коридора, то это зависит от Азербайджана и Армении и является международным вопросом. Принцип нашей страны заключается в том, что одна страна не может оказывать влияние на национальные интересы другой страны, в том числе соседей", - отметил посол.

Говоря о сотрудничестве в регионе, он сказал, что платформа 3+3 будет способствовать этому. "Первое заседание этой платформы состоялось в Москве в прошлом году. В этом году оно пройдет в Тегеране. В рамках данного формата мы сможем решать путем диалога проблемы в регионе. Наблюдается прогресс в направлении нормализации в регионе, а также идет интенсивный процесс разминирования и реконструкции в Карабахе", - сказал Сейед Аббас Мусави..