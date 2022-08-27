Али Асадов выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу письмо с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных наводнений в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Али Асадов в письме выразил глубокие соболезнования премьер-министру Пакистана, родным и близким погибших, а также пожелал исцеления пострадавшим в результате трагедии.