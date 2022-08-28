К 10 ноября 2022 года в Карабахе не должно остаться ни одного вооруженного армянина

Необходимо начинать уже сейчас незамедлительный вывод армянских незаконных вооруженных формирований с территории Карабаха. К 10 ноября 2022 года там не должно остаться ни одного вооруженного армянина.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По мнению российского военного эксперта, параллельно должны быть распущены, и прекратить деятельность все органы администрации сепаратистов, а их руководители и функционеры должны покинуть территорию Азербайджана.

"Обеспечивать безопасность остающегося в Карабахе мирного армянского населения, выразившего желание принять азербайджанское гражданство (после соответствующих установочных и проверочных процедур), будут российские миротворцы и органы внутренних дел МВД Азербайджана", - говорится в публикации Игоря Коротченко.