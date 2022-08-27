Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национального Собрания Пакистана Радже Парвизу Ашрафу и председателю Сената Мохаммаду Садику Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Гафарова выразила глубокие соболезнования своим коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, пожелала выздоровления пострадавшим в результате трагедии.