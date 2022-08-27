https://news.day.az/politics/1490549.html Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана
Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национального Собрания Пакистана Радже Парвизу Ашрафу и председателю Сената Мохаммаду Садику Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
Гафарова выразила глубокие соболезнования своим коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, пожелала выздоровления пострадавшим в результате трагедии.
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