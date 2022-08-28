https://news.day.az/politics/1490565.html Правнук Иреванского хана посетил Агдам - ФОТО
Правнук Иреванского хана посетил Агдам - ФОТО
Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани посетил Агдам.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
"Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани, который недавно посетил Физули, также побывал в Агдаме. Гость посетил крепость Шахбулаг, кладбище Имарат, ознакомился с армянским вандализмом, совершенным в отношении религиозно-исторических памятников и кладбищ", - написал он.
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