Организована служебная деятельность военной полиции в городе Лачин, селах Забух и Сус - ВИДЕО
В городе Лачин, селах Забух и Сус организована служебная деятельность подразделений военной полиции Азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, военная полиция осуществляет деятельность по обеспечению безопасности на указанных территориях.
Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.
На контрольно-пропускных пунктах осуществляется патрулирование, охрана объектов, ведется учет въезжающей на территорию техники, осуществляется деятельность по направлению движения военных транспортных средств и сопровождению колонн в целях их безопасности.
Кроме того, проводятся мероприятия по поиску мин и организации караульной службы на территории с привлечением породистых собак, специально обученных в функционирующем при военной полиции кинологическом центре.
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