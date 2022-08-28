Сами себя высекли: что доказали послы США и Франции?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Шуше прошла международная конференция с участием большого числа аккредитованных в нашей стране послов различных государств мира. Азербайджан, отвоевавший свои территории, теперь показывает миру, как они восстанавливаются. Мы гордимся нашей великой победой, мы счастливы демонстрировать оживающую колыбель азербайджанской культуры город Шушу, как и иные освобожденные наши земли.

Увы, среди участников этой международной конференции не было послов Франции и США в Азербайджане. Они открыто проигнорировали приглашение азербайджанского правительства. Об этом заявил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Мы воспринимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности. Потому что, по мнению этих стран, конфликт еще не окончен", - заявил он. А еще он справедливо напомнил, что Франция и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не внесли вклад в урегулирование конфликта.

"Они потратили 30 лет нашего времени. Не приняв участия в этой поездке, они в очередной раз проявили пренебрежение", - подчеркнул помощник Президента. И это была сущая правда. Именно - в очередной раз. Ведь за все время с момента вступления в силу трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года послы США и Франции ни разу не удосужились побывать в Шуше. Прекрасно, при этом понимая, сколь значим этот город, его освобождение для каждого азербайджанца.

И тут я хочу напомнить о том, что произошло 29 апреля в ходе конференции в Азербайджанской дипломатической академии.Тогда британский политолог украинского происхождения, менеджер по стратегическим связям Общества Генри Джексона, бывший народный депутат Украины Алена Гливко задала Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вопрос, что бы он мог посоветовать для Украины сегодня.

Азербайджанский лидер призвал никогда не соглашаться на оккупацию, укреплять армию и сражаться до конца. Это были слова уверенного в себе политического деятеля мирового масштаба, имеющего опыт блестящей победы в 44-дневной войне. Победы, которая, не устану это особо подчеркивать, была достигнута не благодаря, а вопреки планам многих ведущих мировых держав. Собственно, именно на это, в своем ответе Алене Гливко и сконцентрировал внимание глава нашего государства.

"Были попытки консультировать нас по вопросам, связанным с нашей территориальной целостностью, и я всегда говорил "нет". Лично я, азербайджанский народ никогда не согласятся на создание на наших землях очередного фальшивого армянского государства, а если понадобится, то будем драться насмерть. Мои комментарии иногда преподносились как враждебность и агрессия. Меня всегда критиковали за мою риторику. Армянских лидеров всегда хвалили за "конструктивность". Они были такими "конструктивными", они хотели закрепить оккупацию. Они хотели, чтобы мы согласились предоставить независимость сепаратистам в Нагорном Карабахе. Они хотели контролировать большую часть нашей территории, особенно территории между бывшим Нагорным Карабахом и Арменией", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана.

Он не указал на то, какие именно государства проводили такую политику. Но совершенно очевидно, что проводниками идеи сохранения выгодного Армении статус-кво, при котором наши земли оставались бы под оккупацией, выступали страны-члены так называемой Минской группы ОБСЕ. И больше иных США и Франция. Азербайджанский народ прекрасно помнит все. Начиная от ежегодной финансовой помощи карабахским сепаратистам от США и заканчивая частыми визитами на наши, на тот момент, оккупированные территории граждан США и Франции.

А еще, мы помним лживые утверждения президента Франции Эммануэля Макрона об участии в 44-дневной войне на стороне Азербайджана мифических "боевиков из стран Ближнего Востока". Президент нашей страны Ильхам Алиев жестко потребовал доказательств сказанного. Их Макрон так и не привел. Он вообще вскоре проявил себя как мелкий и трусливый политик. Произошло это уже в Украине, президента которой Макрон лично убеждал пойти на уступки России. Вот она - французская внешняя политика во всей своей убогости! Там считают нормой так или иначе поддерживать оккупантов, а не жертв оккупации.

А ведь были еще и скандальные, циничные и лживые заявления американских конгрессменов и сенаторов, а также французских сенаторов. Более того, Сенат Франции посмел принять антиазербайджанскую резолюцию. Ее авторы, по сути, требовали от нашей страны прекратить освобождение своей страны! А США? Они сейчас всячески поддерживают Украину и это правильно. Но нельзя быть "наполовину беременным".

Нельзя в одном случае выступать с поддержкой территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии, а с другой стороны - поддерживать оккупантов.

Да, мы помним, что президент США Джо Байден в этом году вновь обошел 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", что позволит США оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Эта новость вызвала прогнозируемую истерику в рядах армянской диаспоры. В частности, убыло гневное заявление Армянского национального комитета "Ай Дата" Америки.

Мы помним и о том, что президент США Байден направлял поздравительные письма руководству Азербайджана. Он открыто заявлял, что Соединенные Штаты Америки подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана. Но заявления заявлениями, а на практике мы видим как неуместные попытки США реанимировать МГ ОБСЕ, так и отказ американского посла посещать освобожденную Шушу.

Что, конечно же, является проявлением неуважения не только к территориальной целостности нашей страны, но и к памяти героев, которые погибли за Родину. Это неуважение к чувствам азербайджанцев, которые три десятка лет жили мечтой вернуться на свою землю. Азербайджан для себя выводы сделал. Наша страна уже вернула себе Шушу. А недавно были возвращены город Лачин, села Забух и Сус, куда вскоре вернуться азербайджанцы. Где обязательно будет проведена очередная международная конференция с участием зарубежных послов. И будут среди них послы США и Франции, уже неважно. Как неважно, приедут ли они в Ханкенди после его освобождения. Азербайджан уже доказал свою способность добиваться всех поставленных целей, вопреки планам и желаниям США, Франции и ряда иных стран.