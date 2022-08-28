Последствия наших побед: Артак Закарян назвал армян ишаками

Автор: Акпер Гасанов

В Армении и в среде мирового армянства продолжается плач по поводу перехода под контроль Азербайджана город Лачин, деревень Забух и Сус. Проживающие в разных странах мира армяне тужатся добиться осуждения Азербайджана за...возврат себе своих же земель. Что-то вроде пикетов проводят они, кляузы пишут политикам разного уровня в странах проживания. В общем, отчаянно стараются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Мартышкин труд, конечно. Но ничего иного в их багаже просто нет. Скуден и арсенал "реваншистов" внутри самой РА. Ничего, кроме презрения не заслуживают те комментаторы, которые пытаются свалить всю вину за неизбежный ход событий исключительно на нынешнее руководство Армении. Одним из таковых является бывший заместитель министра обороны страны-оккупанта Артак Закарян.

На своей странице в Facebook он решил вспомнить про лозунг "Сделай шаг, отвергни Сержа", озвучивая который Никол Пашинян и его соратники прошли через всю страну, пополняя свои ряды за счет недовольных правлением третьего президента Армении Саргсяна. И ежу понятно, что в свержении Саргсяна и "карабахского клана" виноваты только они сами. Ибо, процесс разграбления Армении с их стороны достиг запредельного уровня.

Кроме того, протесты и марши проводились в ответ на Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Граждане Армении поняли, что Саргсян и "карабахский клан" тихо и мирно никуда уходить не намерены, а планируют продлить срок своего правлений для дальнейшего грабежа страны. В итоге, протест стал общенациональным и на сторону народа перешла армия, полиция да и вообще практически все. В этих условиях Саргсян не мог не сдать власть.

С тех пор прошло более четырех лет. И вот теперь вылупился Артак Закарян и заявил, что переход под контроль Азербайджана Лачина, Забуха и Суса является следствием ...свержения Сержа Саргсяна. Да, того самого, который отрицал очевидное поражение армянской армии в четырехдневной войне в апреле 2016 года, чем вызвал еще большее презрение в своей стране.

Скажу больше. Закарян публично оскорбил свой же народ.

"Крупный рогатый скот и мелкие копытные животные в Армении не осознают, какая трагедия произошла в 2018 году и продолжают защищать Никола", - написал он.

Проще говоря, он сравнил армян с ишаками. Те сотни тысяч граждан, что способствовали смене власти в 2018 году - ишаки. Так пишет Закарян, "упускающий из виду" то, что большинство населения Армении проголосовало за Пашиняна и его партию и на внеочередных парламентских выборах, случившихся уже после разгромного поражения в 44-дневной войне.

Продолжая следовать логике заявления Закаряна, это тоже - ишаки. Кем является сам Закарян, выстраивающий такую примитивную и лживую цепочку - ответят сами армяне. Мы же напомним лишь очевидную вещь - у Армении просто не было шансов противостоять Азербайджану в войне. Потому, что "карабахский клан" разграбил страну и создал мыльный пузырь под названием "непобедимая армия".

А еще потому, что Азербайджан был не только в военном, но и в экономическом плане на три головы сильнее Армении и сейчас этот отрыв только увеличивается, ведь в течение трех десятков лет Армения безнаказанно грабила природные богатства Азербайджана, обеспечивая себе не менее четверти поставок сырья для промышленности, пищевого, перерабатывающего, горнорудного секторов.

В итоге, армянская экономика страдает очень серьезными заболеваниями. Об этом во время пресс-конференции Евразийского экспертного клуба в Ереване заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра экономических исследований, и член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян. В качестве первичной проблемы он назвал резкий торговый дисбаланс, затем - безработицу и миграцию.

Вторит ему и руководитель Исследовательского центра "Альтернатива", член Евразийского экспертного клуба Татул Манасерян. "Напомню лишь, что уровень бедности в Армении, по прогнозам Всемирного банка, до конца года составит более 47%. В Ширакской области, к примеру, уровень бедности уже достиг отметки в 60%", - заметил он.

Высказался и политический аналитик, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. По его словам, уровень бедности в Армении к концу года увеличится почти вдвое, достигнув отметки в 48%. Таковы реалии страны, которая тридцать лет назад осознанно встала на путь самоизоляции. В итоге, она ничего не добилась. Азербайджан вернул практически все свои земли, став государством-лидером Южного Кавказа. Наша страна достигает всех поставленных целей. Оставляя армянской стороне возможность закатывать истерику, искать виноватых и выяснять , кто и с каких пор является ишаком. Не больше и не меньше.