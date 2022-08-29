Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами, проживающими в 31 городе Германии

В городе Дортмунд состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуада Мурадова, находящегося с визитом в Федеративной Республике Германии (ФРГ), с азербайджанской общиной.

ВКак сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны, приняли участие представители посольства Азербайджана в ФРГ и генерального консульства Турции в городе Эссен, члены правления Альянса азербайджанцев Германии, активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в 31 городе Германии, члены турецкой общины и азербайджанцы из Южного Азербайджана.

Открывая встречу, председатель комитета вначале поздравил участников мероприятия с вводом азербайджанской армии в город Лачин и выразил Президенту Азербайджана, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашим отважным военнослужащим признательность за это историческое событие.

Председатель комитета выступил с подробным отчетом о направлениях многогранной деятельности, осуществляемой ГКРД, реализуемых систематических проектах, координационных советах, домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах, летних лагерях диаспорской молодежи.

Он подчеркнул важность качеств, свойственных идеологии азербайджанства, защиты национальной идентичности, напомнил рекомендации, которые глава государства дал в связи с этим на V Съезде азербайджанцев мира нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, отметил пути налаживания тесного сотрудничества с политическими кругами Германии для обретения диаспорскими организациями авторитета в местном обществе, усиления их влияния на общественное мнение, пропаганды азербайджанских реалий, выразил признательность большой диаспорской семье.

Многочисленные представители диаспоры выступили на мероприятии с интересными мыслями и предложениями. Большинство активистов диаспоры признало желательным открытие дома Азербайджана и азербайджанской воскресной школы в городе Дюссельдорф.

Встреча завершилась интересными обсуждениями и ответами на вопросы.