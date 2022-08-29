Сколько мин обнаружено в Карабахе?

Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о разминировании на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в период с 22 по 27 августа в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах было обнаружено 240 противопехотных мин, 69 противотанковых мин и 81 неразорвавшийся боеприпас.

Сообщается, что 731 гектар территории очищен от мин и боеприпасов.