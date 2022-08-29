США и Франция продемонстрировали неуважение к самим себе

Тот факт, что послы США и Франции не приняли приглашение Азербайджана, ничего не меняет. Если у этих государств есть надежды на то, что такими действиями можно добиться чего-то другого, и они возлагают эти надежды на Армению, то, во-первых, они обманываются сами, а, во-вторых, обманывают армян. Можно констатировать, что подобные действия являются неуважением двух государств к себе.

Об этом в комментарии Day.Az сказала политический обозреватель Шабнам Гасанова.

"Они фактически признались, что 30 лет не работали, тратили время и финансы понапрасну, а теперь хотят трудоустроить некоторых бывших дипломатов, оставшихся без работы. Всем известно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии необходимости в Минской группе ОБСЕ и отправил ее "на пенсию". Значит, именно эти страны несут основную ответственность за продолжение армяно-азербайджанского противостояния, как несли ответственность за конфликт на протяжении 30 лет. Кроме того, они признали, что международное право и справедливость для них просто пустые слова. Эти пустые слова получают наполнение, только когда служат интересам армян и их собственным интересам", - подчеркнула Гасанова.

Как отметила наш собеседник, в течение 30 лет США и Франция, будучи посредниками, демонстрировали свое бессилие в урегулировании конфликта и перед международным правом и Уставом ООН, и перед народом Азербайджана. Даже сейчас позиция послов США и Франции лишь усиливает негативное отношение к этим двум странам в азербайджанском обществе. И США, и Франция давно сами оформили свои "свидетельства о смерти" в качестве посредников.

"Тема и состав участников международной конференции, проведенной в Шуше, показывают, что цель Азербайджана - это послание о мире для всего мира. В те дни, когда Азербайджан возвращал контроль над Лачином, Забухом и Сусом, восстанавливал свои законные права в Восточном Зангезуре, он хотел донести до всего мира, что его цель - мир и сотрудничество. Действия же послов США и Франции свидетельствуют о том, что эти страны заинтересованы в продолжении боевых действий в регионе и потому игнорируют благие усилия Баку. Не было никакх причин для их неучастия в конференции, обсуждавшей такие мирные темы, как восстановление освобожденных территорий, разминирование, градостроительство на этих землях, возможности международного сотрудничества. Азербайджан уже реализовал и продолжает реализовывать крупные инфраструктурные и энергетические проекты в освобожденных районах. За свой счет, без какой-либо помощи", - отметила она.

По словам Гасановой, за четверть века существования Минской группы у США и Франции было достаточно возможностей занять справедливую позицию и оказать влияние на Армению: "Используй они их, конфликт давно бы завершился и не было бы нужды в войне. Даже во время 44-дневной Отечественной войны эти страны забыли о принципе нейтралитета и хотели принять резолюцию против Азербайджана в Совете Безопасности ООН. И если за 30 лет и после этого в подходе этих государств ничего не изменилось, вряд ли кто-то сможет нас убедить в искренности шагов, предпринятых в других регионах.

То, что правительства таких могущественных стран, как США и Франция, стали игрушкой в руках армянского лобби, печальный факт. Но никакие подобные действия ничего не изменят ни сейчас, ни в будущем. Азербайджан добивается и будет добиваться своих целей, преодолев все трудности и препятствия".