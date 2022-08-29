https://news.day.az/politics/1490819.html В городе Лачин, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению - ФОТО
В городе Лачин, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению - ФОТО
Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачин, селах Забух и Сус.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально.
Основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом, при строгом соблюдении правил техники безопасности.
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