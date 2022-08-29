https://news.day.az/politics/1490860.html Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Победы
Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Победы
Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Победы, отмечаемым 30 августа и олицетворяющим 100-летие победы в Войне за независимость.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
Отмечено, что братские народы Турции и Азербайджана торжественно и с чувством безграничной гордости отметят 100-летие этой победы, одержанной в результате мужества, героизма и любви к родине.
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