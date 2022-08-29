Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Победы

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Победы, отмечаемым 30 августа и олицетворяющим 100-летие победы в Войне за независимость.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Отмечено, что братские народы Турции и Азербайджана торжественно и с чувством безграничной гордости отметят 100-летие этой победы, одержанной в результате мужества, героизма и любви к родине.