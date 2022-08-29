Закир Гасанов отправится с рабочим визитом в Турцию

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа совершит рабочий визит в братскую Турцию для участия в цикле мероприятий, посвященных 100-летию Победы.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана.