https://news.day.az/politics/1490883.html Закир Гасанов отправится с рабочим визитом в Турцию
Закир Гасанов отправится с рабочим визитом в Турцию
По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа совершит рабочий визит в братскую Турцию для участия в цикле мероприятий, посвященных 100-летию Победы.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана.
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