Армения теряет влиятельных сторонников в российском информационно-экспертном поле

Автор: Мехти Ахмедзаде

Развивающиеся в геометрической прогрессии среди армян антироссийские настроения и русофобия привели к тому, что влияние армянства в России начало стремительно падать. От них начали отворачиваться даже самые ярые и купленные защитники. Соответствующее признание сегодня озвучили из Еревана.

"У Армении больше нет влиятельных сторонников и сочувствующих в российском информационно-экспертном поле", - заявил доктор политических наук, армянский эксперт по энергетической и транспортно-логистической безопасности Ваге Давтян на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что растет количество влиятельных противников Армении.

"Это серьезный вызов, учитывая взаимосвязь российских СМИ и мозговых центров с политической и экономической элитой", - добавил он.

В комментарии под данной записью другой армянский политолог, Ара Погосян, признал, что это говорит об окончательном уничтожении армянской "мягкой силы".

Ну, рано или поздно это должно быть случиться. Российское общество и представители информационного поля долгое время негодуют из-за стремительно и безостановочно развивающихся русофобских и антироссийских настроениях в Армении. Даже продавшиеся армянскому лобби некоторые российские эксперты и общественные деятели (к примеру, Сергей Карнаухов, Константин Затулин, Владимир Соловьев и др.) стали задумываться о том, что пора бы пересмотреть дружбу с Арменией и не раз высказали мнение о том, что армянам следует угомониться. Нет, свое купленное армянами мнение, которое направлено против интересов России, они, конечно же, не поменяли и продолжают наступать на те же армянские грабли снова и снова, но хоть какое-то прозрение появилось.

Важно отметить, что кроме всего прочего, армяне, живующие в России, постоянно устраивают фашистские провокации, организовывая мероприятия, выставки в честь нацистского преступника Гарегина Нжде, выпускают посвященные ему книги, рассказывают о его "подвигах" в русских школах. К примеру, наиболее вопиющей оказалась выходка "Союза армян России", который возглавляет небезызвестный российский миллиардер Ара Абрамян. В начале этого года армянская диаспора попыталась показать в самом центре Москвы фильм о Нжде. Особенно скандальный характер публично анонсированному показу фильма придавал тот факт, что он проходил на улице Советской Армии. Причем, армяне пытались показать фильм в тот день, который был объявлен днем памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне.

Совпадение? Конечно же, нет. Подобные выходки армянства происходят далеко не впервые и останавливаться они, судя по всему, не собираются Стоит лишь вспомнить факельное шествие в центре Еревана, когда армянские националисты собрались у посольства России "сжигать ведьм". Потом они же попытались выгнать из страны министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Все это лишь доказывает то, что армяне специально пытаются насолить России, которую они, по непонятным и нелогичным причинам, обвиняют в своем поражении в 44-дневной войне.

Поэтому немудрено, что со временем от армян начали отворачиваться даже самые ярые защитники армянских интересов. Карнаухов, например, из-за непрекращающейся среди армян русофобии устраивал истерику раза 4, если не больше. Армяне всегда во всех своих бедах пытаются обвинять других, находить виноватых. Завищащие целиком и полностью от российских подачек, они до сих пор не поняли, что третья армянская республика обязана России всем, вплоть до своего существования на карте мира. Все в конечном итоге пришло к знаменитой поговорке - как аукнется, так и откликнется...