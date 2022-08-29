Объединение “Друзья Азербайджана” признано главным событием фестиваля в Швейцарии

Объединение "Друзья Азербайджана" успешно представляло нашу страну на проведенном в Швейцарии фестивале национальных костюмов и танцев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, в фестивале принимали участие национально-культурные объединения Азербайджана, Испании, Португалии, Финляндии, Украины, Шри-Ланки и других стран.

Танцевальная группа "Ритм", получившая приглашение из Баку, организованное объединением "Друзья Азербайджана" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, представила на фестивале "Яллы", "Сары гялин", "Игидляр", "Aзербайджан нахышлары", "Oдлар юрду" и другие наши национальные танцы. Эти танцы, отражающие национальные обычаи и традиции, вызвали большое одобрение у зрителей.

Организаторы назвали Объединение "Друзья Азербайджана", функционирующее в городе Базель, главным событием фестиваля и выразили танцевальной группе "Ритм", показавшей образец высокого искусства, особую признательность.

Отметим, что фестиваль организован накануне чемпионата Швейцарии по борьбе.