Турция поддерживает правое дело Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в обращении министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, посвященном празднику Победы 30 августа и Дню Вооруженных сил Турции.

Министр отметил, что турецкий солдат на протяжении всей истории стоял на страже Родины и защищал ее интересы.

"Мы поддерживаем правое дело наших друзей, братьев и союзников, в особенности Азербайджана и Ливии, а также вносим вклад в региональный и мировой мир успешной службой в Катаре, Сомали, Косово и Боснии и Герцеговине в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ и двусторонних соглашений", - подчеркнул Акар.