29 августа под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Главном управлении материально-технического обеспечения состоялось совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

Как сообщили Day.Az в минобороны, на совещании были обсуждены вопросы материально-технического обеспечения азербайджанской армии.

Министру было доложено, что вопросы обеспечения на высоком уровне личного состава азербайджанской армии всегда находятся в центре внимания. Было подчеркнуто, что с использованием опыта братской Турции и других передовых стран подготовлены предложения по вопросам обеспечения военнослужащих в соответствии с условиями службы, рельефа территории и климатическими условиями. Также было отмечено, что предусматривается дальнейшее эффективное использование новопринятых на вооружение техники и оборудования, технических средств по всем видам войск. Также отмечалось, что обогащается состав нормы общевойскового пайка. Основной целью новых предложений является дальнейшее улучшение всех видов обеспечения личного состава.

Затем состоялось ознакомление с новыми образцами по видам обеспечения военнослужащих.

Министр обороны дал соответствующие указания в связи с усилением контроля по всем вопросам обеспечения личного состава азербайджанской армии, дальнейшего улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.

Генерал-полковник Гасанов также дал поручения соответствующим лицам по учету новых предложений.