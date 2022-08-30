МИД Азербайджана поздравил Турцию

"С 30 августа - Днем победы, братская Турция! В 100-летнюю годовщину мы с глубоким уважением и гордостью чтим память всех шехидов, павших за независимость Турции".

Как передает Day.Az , в публикации МИД АР в Twitter говорится:

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с 30 августа - Днем победы в войне за независимость.

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