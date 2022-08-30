https://news.day.az/politics/1491115.html МИД Азербайджана поздравил Турцию - ФОТО
МИД Азербайджана поздравил Турцию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Турцию с 30 августа - Днем победы в войне за независимость.
Как передает Day.Az, в публикации МИД АР в Twitter говорится:
"С 30 августа - Днем победы, братская Турция! В 100-летнюю годовщину мы с глубоким уважением и гордостью чтим память всех шехидов, павших за независимость Турции".
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