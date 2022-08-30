https://news.day.az/politics/1491133.html Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев
Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев
Армения передала останки, принадлежащие предположительно 138 из пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, сказал секретарь, руководитель рабочей группы Госкомиссии Исмаил Ахундов.
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