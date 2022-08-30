Автор: Ибрагим Алиев

30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 года.

Он провозглашён с целью привлечь внимание мировой общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чьё местонахождение неизвестно для их родственников. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных-исчезнувших - неправительственной организации, основанной в 1981 году в Коста-Рике и объединившей местные и региональные группы, активно боровшиеся против тайного тюремного заключения, насильственных исчезновений и похищения в ряде латиноамериканских стран.

Международный день жертв насильственных исчезновений - это возможность ещё раз осветить работу этих организаций, повысить осведомленность общественности, призвать к пожертвованиям и к работе волонтёров и добровольцев.

Азербайджан является одной из стран, которые столкнулись с проблемой пропавших без вести ввиду захватнической и оккупационной политики Армении во время Первой Карабахской войны. До сегодняшнего дня нет информации о судьбах тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате многочисленных военных преступлений Еревана.

На сегодняшний день в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан 3890 граждан нашей страны зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне. Из них 3171 человек - военнослужащие, 719 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 несовершеннолетний ребенок, 267 женщин и 326 пожилых лиц.

Отметим, что Госкомиссия была создана в 1993 году и со дня ее создания Азербайджан, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, к которым присоединилась наша страна, тесно сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Армения совершила против Азербайджана такие преступления, как геноцид и этническая чистка. Взятые в плен и заложники азербайджанцы были массово истреблены армянами. Молодых азербайджанцев также использовали как доноров человеческих органов. Армяне с начала 1990-х годов практиковали захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство, несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом.

За время конфликта Армения скрывала от международных организаций информацию об этих лицах, не предоставила информацию об их дальнейшей судьбе. Только после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, противоположная сторона передала смешанные останки, которые предположительно принадлежат 138 лицам, пропавшим без вести в ходе Первой Карабахской войны. Кроме того, несмотря на проведение необходимых мероприятий, связанных с поиском 6 наших военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, выяснить их дальнейшую судьбу не удалось.

Своими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.

Судьба пропавших без вести лиц среди азербайджанского населения вызывает серьезную озабоченность, учитывая зверства, совершенные вооруженными силами Армении во время конфликта. Наряду с другими нарушениями международного гуманитарного права незаконные задержания, пытки и унижение заложников и заключенных были частью систематической системы наказания и дискриминации в отношении азербайджанцев.

Государственная комиссия по делам военнопленных установила, что вопреки международному гуманитарному праву азербайджанские заложники содержались в невыносимых условиях вместе с заключенными, а также переводились из одного места заключения в другое как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на территории Армении. В 1990-е годы вооруженные силы Армении осуществили массовое уничтожение азербайджанских пленных и лиц, взятых в заложники. Многие заложники, в том числе дети, женщины и старики, были зверски убиты, а некоторые позже умерли в результате пыток, невыносимых условий содержания и болезней.

В марте этого года Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с массовым захоронением, обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района.

В обращении говорилось, что азербайджанцы, взятые Арменией в плен и заложники во время первой Карабахской войны, были подвергнуты жестоким пыткам и убиты, а их тела массово закапывались. На основании показаний свидетелей и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, без вести пропавших и взятых в заложники граждан, в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение. Стало известно, что на глубине 3 метров там находятся останки 15-20 азербайджанских гражданских лиц, убитых вооруженными силами Армении после захвата в заложники. Предполагается, что на территории этого села есть и другие массовые захоронения. Также есть информация о многочисленных массовых захоронениях на освобожденных территориях, особенно в Ходжавендском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах и в окрестностях города Шуша. Обнаружение по мере очистки этих территорий от мин массовых захоронений еще раз подтверждает политику этнической чистки и геноцида со стороны Армении против азербайджанцев, ее военные преступления, совершенные против мирных жителей. Все эти факты являются основанием для привлечения Армении к международно-правовой ответственности.

Более 25 лет Армения не выполняет свои международные обязательства по проведению эффективного расследования в связи с судьбой без вести пропавших лиц. Напротив, Армения отрицает ответственность за свою агрессию и многочисленные страдания, которые она причинила людям, героизирует военных преступников и террористов, разжигает ненависть и азербайджанофобию. В Азербайджане возбуждены судебные иски о привлечении к ответственности и наказании виновных в этих ужасных преступлениях.

Привлечение к ответственности и предоставление компенсации не только служат обеспечению прав и интересов жертв, но и являются эффективным средством предотвращения подобных случаев и важным условием мира. Международное сообщество должно оказать давление на армянские власти с тем, чтобы они рассекретили свои архивы и предоставили информацию о пропавших азербайджанцах.