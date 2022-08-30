Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений, так как знает, что эти факты массовых убийств могут быть охарактеризованы как военные преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Габиб Микаиллы на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести совместно с Международным комитетом Красного Креста.

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