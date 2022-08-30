Президент Узбекистана подписал указы о награждении группы азербайджанцев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу азербайджанцев за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Сообщается, что вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Шахине Мустафаевой присвоено почетное звание "Народная артистка Республики Узбекистан".

В свою очередь, заведующий отделом Института востоковедения имени академика З.М. Буньядова Национальной академии наук Азербайджана, академик Шахин Мустафаев, заведующий кафедрой туркологии Бакинского государственного университета, профессор Рамиз Аскаров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Биннатова награждены орденом "Дустлик".

Отдельным указом орденом "Дустлик" также награжден чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейн Гулиев.