Во время стройработ в Карабахе обнаружены останки как минимум 29 человек

В ходе строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях, в 18 местах были обнаружены останки как минимум 29 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня старший следователь по важным делам отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Агаев на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.