https://news.day.az/politics/1491243.html Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре - ФОТО
Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтив светлую память выдающегося государственного деятеля.
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