Закир Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре

Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 30 августа посетил парк Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтив светлую память выдающегося государственного деятеля.