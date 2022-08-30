Наши чемпионы, проживающие в США, побывали в Комитете по работе с диаспорой

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающими в США азербайджанскими спортсменами Назимом Садыховым и Эльгюном Ханогланлы.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на встрече председатель комитета говорил о повышении с каждым днем государственной заботы о диаспоре, мерах, осуществляемых в области диаспорской политики, выразил уверенность в том, что успехи соотечественников, представляющих нашу страну в мире и развевающих флаг Азербайджана на различных соревнованиях, будут постоянными.

Спортсмены, поблагодарив за радушный прием, подробно рассказали о своей деятельности, отметили, что испытывают чувство гордости оттого, что развевают доблестный флаг Азербайджана на различных аренах.

Напомним, что Назим Садыхов проживает в городе Нью-Йорк, одержав победу на проведенном в 2021 году в Техасе "FURY Fighting Championships", был удостоен звания чемпиона штата. После победы в соревновании "Dana White's Contender Series 50" спортсмен подписал контракт с UFC.

А чемпион Азербайджана в 2004-2005 годах Эльгюн Ханогланлы, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, занимался карате в стиле кьокуши, позже оставил этот вид спорта и перешел к боям без правил. В 2014 году он завоевал титул чемпиона мира, а в 2018 - чемпиона Америки.

В 2021 году наш соотечественник стал обладателем "Нью-Йоркского пояса".

Добавим, что Государственный комитет по работе с диаспорой всегда поддерживает спортивные мероприятия с участием наших соотечественников в зарубежных странах, и эта поддержка будет продолжаться.