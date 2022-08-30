Армяне не желали обменивать тела погибших, их всегда интересовали только деньги

Международный день пропавших без вести учрежден в 2010 году, но для Азербайджана проблема существует уже три десятилетия. И, вероятно, будет оставаться актуальной еще многие годы. Потому что позорно проигравшая войну Армения не желает расставаться с преступным прошлым и вступать в ряды цивилизованных государств. Добрая воля и покаяние - это то, что могло бы помочь этой стране спасти остатки репутации, но она продолжает упорствовать во зле.

После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан жестко поставил перед Ереваном вопрос пропавших без вести. Это почти 4 тысячи человек, среди которых не только военнослужащие, но и сотни гражданских лиц, в том числе детей. Все они числятся пропавшими без вести со времен Первой карабахской войны. В прежние годы поднимать этот вопрос не имело смысла. Армянская сторона периодически затевала игру в "найдем пропавших", устраивала бессмысленную суету, которая ничем не заканчивалась, потому что целью не было прояснение судьбы пропавших. Целью было продемонстрировать свой наигранный гуманизм и, соответственно, нежелание Баку сотрудничать. Все эти годы соответствующие государственные и общественные структуры Армении утверждали, что не имеют никакой информации о пропавших в годы войны азербайджанцах. И только после поражения эти сведения чудесным образом вдруг начали обнаруживаться.

В начале февраля Никол Пашинян объявил, что за послевоенный период Армения вернула Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести в Первую карабахскую войну. Он особо подчеркнул, что "останки были переданы без каких-либо предусловий, так как Армения считает неправильным торг в таких гуманитарных вопросах".

Считает неправильным торг? Неужели? Пашинян, похоже, плохо знает историю первой войны и недостаточно знаком с армянскими традициями ведения войны. Несерьезно звучат и другие заявления из Армении, где данные о почти четырех тысячах пропавших без вести считают не заслуживающими доверия. И более того, обвиняют Азербайджан в том, что азербайджанские командиры, мол, отказывались забирать с поля боя погибших, а теперь чего-то требуют от армян...

По всему видно, что соседи не ожидали такого напора в этом вопросе, который проявил Азербайджан. Тема прояснения судьбы пропавших без вести в годы Первой карабахской войны, возвращения на родину останков или указания мест массовых захоронений на освобожденных территориях - это приоритет для азербайджанской стороны, о чем неоднократно и жестко заявлялось на официальном уровне.

Собеседник Day.Az - военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

В Международный день пропавших без вести мы столкнулись с еще одной армянской ложью. Очень много сыновей Азербайджана полегли в Первую карабахскую войну, много мирных жителей, пытавшихся спасать свои семьи, своих односельчан, боевых товарищей, сдерживать армянских оккупантов, противостоять армянскому фашизму. Они были практически безоружны, а если и удавалось достать оружие, то не было боеприпасов...

В этот день, к сожалению, приходится снова говорить о неуважении, присущем армянам, с которым они пытаются обвинить азербайджанцев в том, что они, мол, сами виноваты в большом количестве пропавших без вести. Я участник Первой карабахской войны и свидетель тех событий. Очень много фактов можно привести, когда армянская сторона превращала в бесчеловечный торг вопрос выдачи тел наших шехидов, погибших мирных жителей. Известно множество случаев, когда люди были вынуждены собирать деньги, чтобы выкупать у армян тела своих близких. У агрессора это дело было поставлено, что называется, "на поток". С армянской стороны находились люди, которые связывались с азербайджанской стороной и предлагали за определенную сумму тела погибших. Думаю, нет такого человека в Азербайджане, который бы не слышал о подобных случаях, а многие столкнулись с этим сами.

И в Первую карабахскую войну, и особенно во время 44-дневной Отечественной войны неоднократно предлагалось временное прекращение огня, чтобы армяне могли забрать тела своих погибших. И ни разу армянская сторона не соглашалась на это, вместо этого нарушая условия перемирия. Целью было скрыть от собственного населения массовые потери на поле боя.

То же самое происходило и в начале 90-х. Армяне прятали тела своих погибших для того, чтобы скрыть число реальных потерь. Помню, как во время Горадизской операции множество тел лежало на поле боя и мы не раз пытались осуществить обмен погибшими, но армянскую сторону всегда интересовали только деньги. Отказываясь от своих погибших, они предпочитали торг.

Во время попытки наступления на физулинском направлении, когда армянская сторона решила во что бы то ни стало отбросить наши войска и доказать, что мы не способны освободить и метра своей земли, армяне встретили упорное сопротивление наших подразделений и понесли большие потери. Я, командир бригады, обратился к Верховному главнокомандующему Гейдару Алиеву с просьбой нанести удар с воздуха. В результате удара с воздуха только за один день, согласно перехваченной армянской сводке, потери армян составили более 500 человек. Об этом говорилось в докладе армянского командира вышестоящему начальству. Как бы они не хотели скрыть свои потери, информация просочилась, и родственники военнослужащих прибыли в оккупированный Физули и там произошла стычка между гражданскими и военными. Нет ли погибших в том бою, а затем скрытых, в числе армянских пропавших без вести, о которых говорит сегодня Пашинян, называя цифру "777"?

Должен сказать, что нанесение удара с воздуха, неудавшееся наступление на физулинско-бейлаганском направлении вынудили Армению сесть за стол переговоров, что потом вылилось в Бишкекский договор о прекращении огня. Это был результат тех потерь, которые понесла армянская сторона.

Не является тайной бесчеловечное отношение армян к азербайджанским пленным и заложникам. Армяне все эти годы отказывались говорить на эту тему. Это сейчас они заявляют иное, и если их послушать, то они, оказывается, горели душой за захваченных во время войны азербайджанских заложников и просто мечтали вернуть их домой. Но на самом деле они отказывались предоставлять информацию. Отказывались потому, что боялись раскрытия преступлений, которые совершала армянская сторона в отношении пленных и взятых в заложники мирных азербайджанцев.

Мы знаем, что шла торговля не только живыми и мертвыми, но также человеческими органами, вырезанными у наших пленных и заложников. Все это было, и об этом нельзя забывать.

На сегодня мы все еще не знаем о судьбе почти четырех тысяч наших граждан. Армяне, не находя других оправданий, стараются свалить вину на нас, говоря, что пропавшие - это якобы брошенные самими азербайджанцами на поле боя солдаты, а они, армяне, не причем. Это ложь. Могу это засвидетельствовать. Все эти разговоры еще раз доказывают, что для наших соседей нет ничего святого. Прошло три десятилетия, но ничего в морали армянских националистов не изменилось.

Сегодня мы находимся рядом с теми, кто до сих пор не знает о судьбе своих родных и близких. Поминаем тех, кто был зверски замучен в армянском плену. Мы будем чтить память этих людей, даже если не знаем их имен. Мы не должны забывать о зверствах, совершенных армянами, мы должны помнить, кто наши соседи, и всегда держать порох сухим, а железный кулак - всегда готовым дать отпор нелюдям.

Лейла Таривердиева