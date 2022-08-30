Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Высшей военной школы в Турции

Визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию продолжается.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии очередного выпуска Высшей военной школы Сухопутных войск Турции.