https://news.day.az/politics/1491364.html Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Высшей военной школы в Турции - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Высшей военной школы в Турции - ФОТО
Визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию продолжается.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии очередного выпуска Высшей военной школы Сухопутных войск Турции.
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