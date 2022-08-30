https://news.day.az/politics/1491369.html Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска высшей военной школы в Турции - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска высшей военной школы в Турции - ФОТО
Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, в рамках визита генерал-полковник Гасанов принял участие в церемонии очередного выпуска Высшей военной школы Сухопутных войск Турции.
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