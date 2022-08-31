Хазанову и не снилось: "финты ушами" карабахских сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

У Геннадия Хазанова есть прекрасная сценка под названием "Красная шапочка". Она посвящена деятельности полиции."Не за что зацепиться! Нет доказательств...То есть, знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки, показания свидетелей - доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити и знаем к кому - по именам. Вы их тоже все хорошо знаете...", - говорится в монологе.

Реальная жизнь, как это не раз уже было доказано, гораздо интереснее любого монолога со сцены, любого фельетона сатирического произведения. Судите сами, оценивая действия карабахских сепаратистов. То есть, того небольшого кружка членов секты свидетелей мифического "арцаха". Из рядов этой секты прозвучал свежий анекдот. Озвучил его Ким... нет, не Кардашьян, а Габриелян. Он, в отличие от американской армянки, не является обладателем форм, часто и прибыльно выставляемых напоказ.

Но, этот Ким сумел-таки привлечь к себе внимание. Он заявил, что по фактам 13 случаев поджога домов в Забухе и Лачине т.н. "МВД" карабахских сепаратистов инициировало уголовные производства.

Оказалось, что в Забухе самими армянами было зафиксировано 11 случаев поджога домов, а в Лачине - два и по всем случаям инициированы уголовные производства. Такая скрупулезность была бы полезной, если бы за преступлением последовало бы наказание.

Но, надо знать карабахских сепаратистов! Это давние специалисты по "финтам ушами". Трюк этот они любят проделывать коллективно и по одиночку. Вот и сейчас мы увидели трюк коллективный, объявить о котором доверили Киму, хоть и не Кардашьян. И Ким не подкачал. "В этих процессах никто не имеет статуса обвиняемого или потерпевшего", - заявил он.

Ну и как тут не вспомнить монолог Хазанова? Как тут не признать, что в жизни у карабахских сепаратистов все выходит куда заковыристее? Напомню, что 25 августа согласно условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армяне должны были освободить села Забух, Сус Лачинского района и непосредственно сам город Лачин. То есть, произошло неизбежное - возврат Азербайджану наших земель.

Таков итог 44-дневной войны, под которым подписался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я прекрасно помню, как истерили в Армении в первые дни после того, как общественности были обозначены сроки, когда армяне должны покинуть наши земли. Азербайджан, кстати, проявил акт доброй воли и человечности, дав время армянам, которые три десятка лет жили на наших оккупированных территориях, спокойно собрать свои вещи и убраться восвояси.

Точно также было и в случае, когда армянским оккупантам было дано время для вывоза пожитков из Кяльбаджара. И в обоих случаях мы становились свидетелями варварства с армянской стороны. Они выносили унитазы и стиральные машины, но сжигали дома, зачастую принадлежавшие ранее изгнанным с родных земель азербайджанцам. В Кяльбаджаре армяне перерезали электрические провода, поджигали леса. Вот и покидая села Забух и Сус Лачинского района, они раскапывали могилы близких и увозили останки с собой.

Вандализму подверглась и находящаяся здесь гидроэлектростанция. Сжигались дома, лесные насаждения. В общем, армяне пытались нанести Азербайджану максимальный ущерб. Причем, в некоторых случаях они это снимали на видео. В частности, в видеоматериале, опубликованном в соцсетях, видно, как пожилой мужчина обливает бензином стены дома и говорит, что хотя ему пора умирать, он "не допустит, чтобы турок вошел в его дом".

До этого, такой же "подвиг" совершил и молодой армянин. И тут есть соответствующее видео, "гуляющее" по сети. Но, разве могут армяне найти армян? Разве легко опознать поджигателей, не скрывающихся и открыто совершающих преступления? Конечно же нет, если дело касается карабахских сепаратистов. Им проще снова совершить "финт ушами". В итоге, "не были найдены" поджигатели и те, кто их на это вдохновил.

С другой стороны, это ведь объяснимо. Как открыто и конкретно сообщила армянская журналистка Лилит Шахвердян, армянская диаспора за рубежом пообещала щедрую компенсацию тем незаконным поселенцам, кто вопреки требованию властей решится сжечь свои дома. Так что, "поджигатели" не только совершали акт вандализма, но и монетизировали свое преступление.

Ясное дело, что карабахские сепаратисты "не смогли" найти тех, кто поощрял вандалов на поджоги. И в этих условиях Азербайджану остается лишь обратиться к сторонам, которые заверяют официальный Баку в намерениях официального Еревана осуществлять шаги к установлению мира - вы видите, что в реальности происходит? Ответ на этот вопрос дает четкое представление о поведенческих привычках и реальных мотивах армянской стороны.