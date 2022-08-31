https://news.day.az/politics/1491409.html Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане прибыл в Баку
Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане прибыл в Баку
Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Ферус Оулд прибыл в Баку.
Как передает Day.Az, об этом дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter.
"Привет Баку! С нетерпением жду начала выполнения своих обязанностей на новой должности посла Великобритании в Азербайджане", - отметил он.
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