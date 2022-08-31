Источник: Агентство международной информации Trend

Город Лачин является важной частью истории Азербайджана, сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

"Азербайджан продолжает развиваться быстрыми темпами. Его молодое поколение будет иметь возможность заниматься развитием новых предприятий в городе Лачин и вносить непосредственный вклад в развитие страны в целом. Восстановление контроля над городом Лачин стало результатом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева", - сказал Тейс.

По его словам, Лачин - впечатляющее место с богатой историей. Факт возвращения Азербайджаном контроля над городом будет способствовать укреплению мира на Кавказе и предоставит большие возможности для развития бизнеса в этой части Азербайджана.

"Восстановление контроля над городом Лачин и селами Забух и Сус - историческое событие, ставшее возможным благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Многие иностранные компании проявят интерес к инвестированию в строительство Лачина", - сказал американский эксперт.