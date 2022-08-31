Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции

В турецком городе Бурса с участием военных оркестров разных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию со Дня Победы братской страны, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На фестивале Азербайджан представляет делегация из 35 человек во главе с начальником Военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева - дирижером, полковник-лейтенантом Фаризом Мамедзаде.

Сначала в городе был организован торжественный марш военных оркестров стран-участниц.

В рамках фестиваля представители оркестра выступили с интересными концертными программами.

Выступления военных оркестров, особенно совместные выступления оркестров из разных стран, вызвали большой интерес у зрительской аудитории.