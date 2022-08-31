https://news.day.az/politics/1491643.html В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с председателем партии "Йени йол"
В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с председателем партии "Йени йол"
31 августа состоялась встреча заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалята Велиева с председателем новозарегистрированной партии "Йени йол" Рамилем Гусейновым.
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