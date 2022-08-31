Следующая встреча комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы состоится в Брюсселе в ноябре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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