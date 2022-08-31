https://news.day.az/politics/1491701.html Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хикмет Гаджиев
Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хикмет Гаджиев
Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и его команды в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Мы высоко ценим роль президента Совета ЕС Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по подписанию мирного договора и межгосударственной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении", - говорится в публикации.
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