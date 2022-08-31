Закир Гасанов принял участие в церемониях по случаю выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции
По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается рабочий визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в братскую Турцию в целях участия в мероприятиях, приуроченных ко 100-летию Победы, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
31 августа состоялась церемония выпуска Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.
На церемонии выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил выпускников.
Генерал-полковник Закир Гасанов вместе с представителями других государств, находящихся с визитом в Турции, принял участие в церемонии выпуска военных училищ.
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