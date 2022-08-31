Большой шаг к миру на условиях Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Завершилась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Завершилась, как и следовало того ожидать, очередным дипломатическим успехом нашей страны. Процесс окончательного установления мира в регионе, о чем не раз заявлял официальный Баку, продвигается успешно.

Для начала, напомню о том, что Азербайджан четко и открыто озвучил пять основных принципов нормализации отношений с Арменией. Это взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. Это взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем.

Это согласие воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения силы и угрозы силой против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН. Это делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Это открытие транспортных коммуникаций, установление иных соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как видим, наша страна предлагает то, что может стать основой для долгосрочного мира в регионе. В своих требованиях официальный Баку четко ориентируется на нормы международного права. Те самые, которые на протяжении почти трех десятков лет игнорировались Арменией. Игнорировались при молчаливом согласии стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Причем, Франция и США зачастую и вовсе действовали откровенно про-армянски.

Достаточно вспомнить незаконные визиты граждан этих стран на ранее оккупированные территории Азербайджана, ежегодную и официальную финансовую помощь США для карабахских сепаратистов, скандальные и лживые обвинения со стороны армянских и французских парламентариев в адрес нашей страны, договора о побратимстве между французскими и американскими городами с находившимися под оккупацией азербайджанскими населенными пунктами.

Перечислять все это можно очень долго...Включив в данный список и возмутительные, аморальные и антиазербайджанские резолюции Сената Франции и безосновательные, фейковые заявления президента Франции Макрона о "боевиках, воюющих на стороне Азербайджана". Все это сделало невозможным возвращение к формату урегулирования азербайджано-армянских отношений под эгидой МГ ОБСЕ.

Официальный Баку четко и неоднократно говорил на эту тему. Да, в Ереване до последнего лелеяли надежду реанимации МГ ОБСЕ. Безусловно, того же хотели бы и в Вашингтоне, и в Париже. Более того, в последнее время мы услышали ряд заявлений с американской стороны на сей счет. Но, лучше бы Вашингтон и Париж поручили своим послам в Азербайджане лучше понимать реалии страны, в которой они работают и не игнорировать приглашения в освобожденную Шушу.

Отказавшись от визита в Шушу, а туда поехали послы десятков стран мира, США и Франция лишь доказали, что их попытки влиять на ход нормализации азербайджано-армянских отношений неуместны и бесполезны. Азербайджан сам выбирает выгодный ему формат. И это, вне всякого сомнения, именно брюссельский формат. В том числе и потому, что в Баку видят реальное стремление главы Евросовета Шарля Мишеля добиться конкретных результатов переговоров между Азербайджаном и Арменией.

И тут имеет смысл напомнить, что еще в заявлении Шарля Мишеля по итогам предыдущей встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не было упоминания про "Нагорный Карабах", а тем более про "арцах". Шарль Мишель употребил слово Карабах. Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района.

И вот, в новом документе, по итогам нынешней встречи в Брюсселе, вовсе нет упоминания темы Карабаха, также нет упоминания Минской Группы ОБСЕ. То есть, глава Евросовета признает, что формат Минской Группы мертв, а есть только формат посредничества Евросоюза по вопросу нормализации армяно-азербайджанских отношений - без темы Карабаха, которая является внутренним делом Азербайджана. А это и есть очередная, дипломатическая победа Азербайджана. И большой шаг к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном на условиях нашей страны.