https://news.day.az/politics/1491717.html Проведенный обмен мнениями был открытым и продуктивным - Шарль Мишель о трехсторонней встрече в Брюсселе
Проведенный обмен мнениями был открытым и продуктивным - Шарль Мишель о трехсторонней встрече в Брюсселе
Это была наша четвертая встреча в данном формате. Мы обсудили последние события на Южном Кавказе и отношения между Европейским Союзом и обеими странами..
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой ЕС и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Проведенный нами обмен мнениями был открытым и продуктивным. Благодарю за это обоих лидеров. Мы рассмотрели все вопросы нашей повестки дня. Отрадно видеть, что предприняты некоторые шаги для реализации договоренностей, достигнутых нами на последней встрече", - отметил Мишель.
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