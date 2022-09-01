Встреча в Брюсселе: ключ к достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 августа провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении в четвертый раз встречаются под эгидой Совета Европы для продолжения диалога.

Об этом Trend сказал в четверг директор Института мира и дипломатических исследований, пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, передает Day.Az.

"Эта встреча является хорошим предзнаменованием для регионального мира и безопасности. ЕС считает важным, чтобы две страны продолжали вести диалог, и чем больше они будут это делать, тем больше будет перспектив для установления мира в регионе", - сказал он.

Нур отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подписания мирного договора, а также деятельности комиссии по делимитации границы, которая была создана в мае этого года.

"Это важные шаги на пути к установлению долгосрочного мира в регионе, что как никогда важно в контексте текущей глобальной нестабильности", - сказал пакистанский политолог.

Нур добавил, что еще одним важным моментом обсуждений был гуманитарный аспект, связанный с пропавшими без вести и процессом разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

По его словам, исходя из стратегического положения региона, особенно в плане создания торгово-экономических связей в Азии и Европе, мир между странами очень важен, однако это зависит от многих факторов.

"Вопрос, связанный с межрегиональной торговлей, или варианты рассмотрения наращивания сотрудничества на этом направлении, зависят от того, как поведет себя армянская сторона", - заключил Мухаммад Асиф Нур.

Как отметил в свою очередь главный исполнительный директор Каспийского политического центра Эфган Нифти, отрадно видеть, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении продолжают переговоры при посредничестве Шарля Мишеля.

"Все понимают, что достижение мира после многолетнего конфликта - нелегкий процесс, но потенциальное соглашение между Азербайджаном и Арменией принесет практическую пользу обеим странам и региону. Достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией является ключом к процветанию и безопасности на Южном Кавказе", - сказал он.

По словам эксперта, еще одним важным ожиданием является разблокирование региональных транспортных коммуникаций, поскольку регион становится все более важным для торговли и транзита через Средний коридор.

"Соединенные Штаты так же решительно поддерживают непрекращающиеся усилия руководства ЕС по привлечению Азербайджана и Армении за стол переговоров. Понятно, что не все вопросы решаются на одной встрече, но ключом является неуклонное продвижение к достижению прочного мира между двумя странами", - заключил Эфган Нифти.