На встрече в Брюсселе Азербайджан достиг своей главной цели

На переговорах в Брюсселе азербайджанская сторона достигла успеха. Начинается конкретная работа над мирным договором и даже назначены сроки.

Об этом сказал Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя итоги прошедшей 31 августа в Брюсселе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в течение следующего месяца, а в ноябре может состояться очередная встреча в Брюсселе, и к тому времени проект мирного договора, вполне возможно, будет уже готов.

Наш собеседник отметил, что посредничество президента Евросовета Шарля Мишеля приносит определенные результаты. Мирный договор был самым главным вопросом, и по нему, как видим, движение уже началось.

"Целью нынешней встречи в Брюсселе было начать предметные переговоры по тексту мирного договора. Этот процесс армянская сторона затягивала. Так что можно говорить о том, что азербайджанская сторона достигла успеха. Начинается конкретная работа и даже назначены сроки - в течение месяца. В очередной раз обращает на себя отсутствие в заявлениях Шарля Мишеля упоминания темы Карабаха и Минской группы. Эта тенденция все более четко проявляет себя. Армения, вероятно, через США и Францию продолжит попытки актуализировать эти темы, но Азербайджан уже сказал свое слово и возвращаться к этим вопросам не собирается. Недавнее назначение американского посредника МГ - это холостой выстрел. Удивлюсь, если его вообще примут в Баку", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева